Ukrajina potrebuje mir, in ne orožja

O miru, pravzaprav o mirovnih pogovorih ni nobenih poročil, rohni pa orožje in napenjajo se politični veljaki na Zahodu, da bodo že pokazali Putinu, kar mu gre. Naložili so mu sankcije, o katerih so prepričani, da bodo delovale, Rusi pa počasi klestijo ukrajinske domove in povzročajo vedno nove tokove beguncev. Menda jih je že okoli pet milijonov. Kakšno je v resnici stanje v Ukrajini, lahko samo ugibamo, ker imamo ogromno novic, tudi komentarjev, dejansko pa vemo zelo malo oziroma nismo prepričani, kaj je res. Poglejmo, kaj bi lahko izluščili iz vsega tega v sredini letošnjega maja.

Ruska in ukrajinska pogajalska skupina se ne sestajata, o kakšnih diplomatskih dogajanjih med sprtimi stranmi prav tako ni novic. Ruska vojska nadaljuje z napadi po ciljih, ki jih izbira sama z neko nejasno strategijo. Spopade dejansko vodijo strategi iz Moskve, Washingtona ... kot bi imeli šahovski turnir. Ukrajina je pomembna žitnica, ne samo za svoje potrebe. Ne vemo kaj dosti, niti kaj se dogaja z lanskimi kmetijskimi zalogami niti kakšne so dejanske ocene za letošnjo žetev, ki bo že čez osem do deset tednov. Rusiji so ZDA, Veliki Britaniji in EU naložile cel kup sankcij in nekatere so zelo čudne in verjetno tudi pravno sporne. Številni ruski oligarhi, ki so obogateli pod Putinom, so svoje družine preselili na Zahod, večina v Britanijo. Omislili so si bivanje v bogatih in za življenje prijetnih državah. Seveda k temu spadajo tudi jahte velikanke s številnimi člani posadk. Premoženje teh oligarhov je zdaj v EU, VB in v ZDA pod nekakšnim »sekvestrom«. Ladje so ostale brez posadk v pristaniščih. Na katerih podlagah so izvedli sekvestre premoženja, ni jasno (zakon, sodno varstvo osebnega premoženja je odprto). Depoziti ruskih bank v tujih bankah so blokirani, o kakšnem sodnem varstvu ni nič znanega. Premoženje pa je ogromno. Prav tako so pod sekvestrom naložbe ruskih politikov in ruskih pomembnih osebnosti v tujih, zahodnih bankah (tudi tu ni jasno sodno varstvo premoženja).

EU se je že pred meseci odločila, da se bo postopno poslovila od ruskih dobav premoga, nafte, plina in prehrane (žitaric), čeprav Rusija ni prekinila dobav, pač pa je nekaterim državam zaprla dobave, ker jih niso plačali v rubljih. Sicer imajo sankcije zelo čudne učinke: premog, nafta in plin nimajo lastnosti kot viri energije, ki so posledice delovanja sonca, so neobnovljivi. Ruske naravne zaloge ostajajo neizkoriščene, ostajajo pa brez denarnega toka, ampak tudi Zahod ostaja brez ruskih nakupov. Posledice ukinjanja teh blagovnih tokov se že kažejo pri Rusih na krepkem zmanjšanju bruto družbenega proizvoda, na Zahodu pa v čedalje višji inflaciji, ki požira prihranke in dohodke. Pri tem se ustvarjeni družbeni proizvod preusmerja, in to nekontrolirano. Škoda raste v mnogokratnike škode, ki jo povzroča vojaška eskapada ruske vojske v Ukrajini.

Kaj in kako govorijo zahodni politiki o ukrajinski krizi, kaže, da se bodo vojaške operacije še širile, saj Ukrajina dobiva čedalje več vojaške in denarne pomoči, ni pa več nobene aktivnosti za dosego miru v Ukrajini. Velik del Evrope pa je vse bolj v strahu pred vojaško eskalacijo z orožjem, ki bi povzročila svetovni spopad. Skratka, zamere, bojevitost, umazano politiko bi bilo treba zamenjati s pogovori: najprej za prekinitev spopadov in nato neki pameten dogovor vsaj na ravni obeh sporazumov iz Minska leta 2014, seveda z nadzorovano izvedbo.