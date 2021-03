Vedno so krive »Murgle«

V nedavnem pismu evropski komisiji je predsednik slovenske vlade svojo državo, o kateri verjamem, da bo ostala tudi naša država, označil kot nekakšno nepopolno, navidezno demokracijo, vzrok za to pa naj bi bila, kot je zapisal, nedokončana tranzicija.



Domnevam, da je imel v mislih tranzicijo iz enopartijske, socialistične ureditve v večstrankarsko, v demokratično ureditev. Sprašujem se, katere pa so po Janševem mnenju tiste vzhodnoevropske države, ki so tranzicijo dokončale? Če seveda take države sploh obstajajo. Politične povezave, način razmišljanja in usklajeno delovanje kažejo na to, da sta našemu predsedniku vlade blizu predvsem Poljski in pa še zlasti Madžarski model demokracije. Toda Orbánova demokracija je vendarle čisto nekaj drugega, kot je klasična, tradicionalna demokracija.



Ne predstavljam si namreč, da bi si Boris Johnson, Angela Merkel ali Emanuel Macron želeli vplivati na uredniško politiko javnih medijev, da bi želeli s finančnimi povezavami, s pomočjo tajkunov ali s pomočjo tujcev ustanavljati zasebne TV-postaje, tiskane medije in podobno, vse z namenom vplivanja na javno mnenje. Ne predstavljam si, da bi si želeli pod svoj vpliv dobiti tudi sodnike in organe pregona. Demokratični voditelji demokratičnih držav tega ne počnejo, dokazujejo se z rezultati, svoje države vodijo, ne da bi jih pretirano skrbelo poročanje medijev.



Ker je videti, da ima premier Janša z nedokončano tranzicijo v mislih predvsem nezaželeno eksistenco njemu nenaklonjenih in nepokornih, vendar vplivnih družbenih dejavnikov, velja vedeti naslednje: Če »Murgle« kot politični pojav v Evropi res obstajajo, potem jih v Sloveniji ni, torej ni jih v ljubljanskih Murglah, so pa na primer v Budimpešti, v Moskvi, Beogradu in Istanbulu ... Samo tam so predvsem v enoumju izšolani komunisti uspešno dokončali tranzicijo na podlagi znanja iz partijskih šol, na način, ki je, kot kaže, všečen tudi našemu predsedniku vlade. Ti politiki računajo na dosmrtni mandat.



Kot vse kaže, pa si naša vlada prizadeva »Murgle« vzpostaviti tudi pri nas, a ne v Murglah, pač pa na Trstenjakovi.

