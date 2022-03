Volitve pred vrati, levosredinci pa vsak zase

Dejstvo je, da je nujno ustaviti dosedanjo vladavino enega. Za to, kako, pa levosredinci na žalost ne najdejo dobre strategije. Vsak po svoje, kar se ne bo izšlo.

Tudi dobro sprejeta Svoboda se ne zaveda, da je za uspeh na volitvah nujno ohraniti vse dosedanje opozicijske stranke, saj sicer ne bo mogoče sestaviti vlade, še posebno, ker vnaprej izključujejo sodelovanje z vsemi strankami v sedanji vladi, kar je neumnost. Vse v vladi veže koalicijska pogodba, veljavna samo do volitev, in je povsem korektno, da to pogodbo spoštujejo in ne morejo rušiti sami sebe, kot to naivno pričakuje koalicija Kul.

Po volitvah bodo nastopile sedanje vladne stranke ponovno na političnem trgu in razen nesprejemljive skrajno desne SDS, ki jih je zaradi avtokratskega vodje podredila, bodo pripravljene za sodelovanje v novi koaliciji z bolj sprejemljivim mandatarjem.

Zato menim, da je v tem trenutku še vedno čas za nujno povezavo Svobode z nekaterimi sedanjimi opozicijskimi strankami, ki nimajo zagotovljenega prestopa parlamentarnega praga, ker bodo v nasprotnem vsi ti glasovi izgubljeni in bodo končali v košu neizvoljenih – in bodo tako v tem košu končale tudi sedanje stranke Desus, SNS, LIDE in mogoče tudi SAB, medtem ko je SMC že tako odšla na desnico.

Namesto dela na povezavi g. Golob samozavestno – lahko rečemo naivno, nedomišljeno, neanalizirano – izjavlja, da računa na 60 poslancev, kar je »malo morgen«, in vnaprej deli ministrska mesta, ne upoštevajoč preostale opozicijske stranke in ne povsem izključujočo NSi, ki jih bo potreboval za koalicijo.

Dejstvo je, da imate levosredinci realno vso možnost zamenjati sedanjo avtokratsko vlado enega s pametnim, in ne s čustvenim razmišljanjem, kar bi od gospodarstvenika pričakovali.

Če vam levosredincem zaradi lastnih egov in nesposobnosti ne bo uspelo sestaviti nove vlade, vam tega dejanski levosredinci ne bomo odpustili ne na teh in ne na prihodnjih volitvah in bomo raje razmišljali o zamenjavi sedanjih vodij strank z novimi, mlajšimi, inteligentnejšimi ...