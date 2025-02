Vprašanja občana o ogromnem gostinskem objektu v Luciji

Podjetje VGP Drava d. o. o. (Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj d. d. o.) gradi v Luciji ogromen gostinski objekt.

Po Portorožu in Luciji so se širile nepreverjene novice, da na »zeleni« parceli med cesto Obala in Kanalom Fazan (Lucijsko morje) gradijo trgovski center Spar. Govorice so se zdele na začetku popolnoma neverjetne. Sedaj ne več. Iz tal raste betonski monstrum. Verjetno se je s to parcelo dogajala tipična slovenska tajkunska zgodba. Očitno parcele tik ob morju niso in ne zanimajo niti države niti občine Piran. (Mišljena je cena ob prodaji Marine Portorož, pa tudi sedaj, ko je verjetno nekajkrat dražja.)

Pogledat sem šel obvestilno tablo na gradbišču. Investitor je VGP Drava Ptuj d. o. o.; podatek v bazi Bizi: dejavnost do 1. januarja 2025, torej v času izdanega gradbenega dovoljenja, F42.910 – Gradnja vodnih objektov.

Vprašanja, ki se mi porajajo sama od sebe:

1. Ali je donos iz gradnje vodnih objektov in vodnega gospodarstva VGP Drava, ki ga financira država, tako velik, da se iz viškov gradi izredno velik gostinski objekt na enem od najvrednejših zemljišč v Sloveniji? Kaj bo s tem objektom pridobila država kot ena od soustanoviteljic VGP Drava?

2. Vprašanji za inšpekcijske službe: Ali bo velik trgovski center Spar lahko posloval v objektu, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje (GD) za gostinski objekt? Ali se sledi toku porabljenega denarja iz državnega proračuna in od kje vodnogospodarskemu podjetju, delno v državni lasti, sredstva za gradnjo gostinskega objekta?

3. Vprašanje za okoljsko ministrstvo oziroma za njegove službe za urbanizem: Na podlagi katere urbanistične dokumentacije je bilo izdano gradbeno dovoljenje? In kratko pojasnilo k temu vprašanju: med Lucijo in Portorožem je popolnoma nerešen promet s kolesi, električnimi kolesi in skiroji, promet za gibalno ovirane osebe z njihovimi vozili in navsezadnje za pešce in ljudi z otroškimi vozički. Obravnavani gostinski objekt se približa z enim vogalom robu ceste bližje kot kateri koli drugi objekt, razen predvojni objekt KS Portorož na cesti Obala med skladišči soli v Fizinah in Lucijo. Že zelo dolgo zmanjkuje prostora za ureditev kulturne poti – promenade za pešce. Kdo so avtorji urbanizma in potrjevalci urbanističnega dela projekta?

4. Kje bodo zagotovljena parkirna mesta za novi objekt? Iz posega na štiripasovnici je razvidno, da se bo ukinilo veliko parkirnih mest, s tem tudi plačil Občini Piran za parkiranje. Kdo je investitor sprememb na cesti Obala? Ali bo zgrajeno novo parkirišče na lepi zeleni površini, na izredno pomembni obmorski parceli za Slovenijo?

5. Vprašanje za Spar Slovenija: Ali je v ozadju Spar s pogodbo o najemu obravnavanega objekta za njegov trgovski center? Ali bo Spar upravljal s parkiriščem pri »gostinskem objektu«? Ali bo ponujal že pripravljeno hrano kot v centru Ljubljane?

6. Vprašanje za finančno ministrstvo in Furs: Kakšno korist bo imela država kot ena od soustanoviteljic in velika naročnica del, ki jih izvaja VGP Drava?

Imam konstruktiven predlog. Investitor naj sledi praksam demokratičnih držav v takem primeru. Poleg obvestilne table o gradbišču naj na veliki tabli javno predstavi končno sliko projekta s točnim prikazom lastniške parcelne meje v trenutku izdaje GD in o oddaljenosti objekta, parkirišča in zunanje ureditve od ceste Obala in kanala Fazan. Navede naj namembnost, vodjo projekta in odgovornega urbanista.

Če sem pošten, ne pričakujem nobenega odgovora. Kakor bi rekel oni gospod ob propadu Zvonov 1 in 2. Če so požrli vse do sedaj, bodo tudi ta Spar.