Zahtevam »stari« obračun elektrike!

Pred seboj imam časovni blok obračunavanja električne energije, ki je začel veljati pred enim mesecem.

Zanima me, kaj se je v gospodarstvu spremenilo, da kar naenkrat ob sobotah, nedeljah in praznikih za gospodinjstva ni več nižje tarife. Ob urah, ko pa že je, pa med 00.00 in 6.00 verjetno ni mnogo gospodinj in gospodinjcev, ki bi dežurali cele noči, da bi oprali tedensko »žehto«. Preostali bloki so pa tako razdrobljeni, da so tako rekoč neuporabni in neprijazni do potrošnikov.

Meni se novi način obračuna zdi zelo velika podražitev, ki se je verjetno vsi potrošniki še niti ne zavedajo. Zato ne prosim, ampak zahtevam v imenu vseh plačnikov električne energije, da nam vrnete nižjo tarifo ob sobotah, nedeljah in praznikih, kot je bilo pred novim sistemom.