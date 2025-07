Nehajte zavajati – o referendumu je odločila manjšina!

Ob pirovi zmagi na referendumu 9. junija lani o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ) je zanj glasovalo 22 odstotkov (!) volilnih upravičencev ali 378.917 od 1.692.371. Je dobra petina prepričljiva večina? Če ne bi bil referendum podtaknjen evropskim volitvam, ne bi bil dosežen niti kvorum.

Torej je res ravno nasprotno. Prepričljiva manjšina (!) je glasovala za in ne, prosim, zavajati ljudi še naprej, ker se večina sploh ni zavedala, o kako pomembnem vprašanju so se odločali. Za dostojno starost in dostojanstveno smrt lahko kot družba naredimo precej več, kot je bližnjica do večnosti.

Kot je bilo že ničkolikokrat omenjeno, se je bati predvsem tako imenovanega fenomena spolzkega klanca, kar pomeni širjenje »indikacij« za tako drastičen ukrep, kot je nasilna – navidezno pa sicer prostovoljna – prekinitev življenja. Vsak zakon, pa če ima še toliko varovalk (ta naš jih ima kar 19), je mogoče izigrati in tudi tega bo mogoče. Naposlušali smo se floskul, da zdravniki odločamo paternalistično. Kako bo pa neka ad hoc ali stalna komisija odločala drugače?

In zakaj moramo biti zdravniki proti ZPPKŽ? Ne zaradi naše prisege, ampak zaradi nepredstavljivo in nepredvidljivo veliko možnosti zlorab in konflikta interesov. A kakšnih? Na to naj si vsak poskuša odgovoriti sam, saj je odgovor zelo preprost.

Marjan Fortuna, Kranj.

