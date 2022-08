Znova za referendum o poteku tovornega prometa

Sistem železnic je razglašen, saj je malo tu, malo tam in pojutrišnjem drugam

Zdaj že upokojeni 65-letni strojnik in doktor organizacijskih ved je vrsto let zasedal pomembne vodstvene položaje v velikih sistemih. Med njimi so Slovenske železnice, Slovenska razvojna družba (SRD), Holding Ljubljana in Adria Airways. Leta 1997 mu je z železniškimi sindikati uspelo skleniti dogovor in prekiniti takrat veliko stavko železničarjev.