20 let oddaje Dobro jutro: Nikoli ne zmagaš sam

Ljubitelji televizije, ki dan začnejo s pritis­kom na daljinca, zagotovo poznajo legendarno in še vedno zelo gledano oddajo Dobro jutro. Ta petek je dopolnila dvajset let in ob tej priložnosti smo iz velikega bazena odličnih voditeljic in voditeljev naključno zajeli štiri sedanje in štiri nekdanje zvezde. Katja Tratnik, Tanja Bivic, Andrej Hofer, Tanja Postružnik Koren, Boštjan Romih, Mojca Mavec, Špela Močnik in David Urankar so nam zaupali, kateri dramatični pripetljaji pred ali za kamero so se jim najbolj vtisnili v srce, kako jim je delo v oddaji spremenilo življenje in ne nazadnje bioritem, saj je treba vstajati sredi noči.