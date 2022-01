Aleš Novak: Očetovstvo? Luštno je

V nadaljevanju preberite:

Spomladi je Aleš Novak prvič postal očka, novembra pa je premierno nastopil v stand up komediji Mali otroci, veliki problemi. V njej s kolegom Urošem Kuzmanom izmenjujeta starševske izkušnje. Pogovarjala sva se med Aleševim oddihom po delovnem decembru. V drugi polovici januarja ga v organizaciji SiTi teatra BTC čaka nova kopica predstav, v živo ali na spletu. Prva bo 16. januarja na ogled prek zooma. Meni, da včasih do tega, kaj bi v življenju rad počel, ne prispeš po neki logični poti. Sam se je med drugim ukvarjal tudi z osebnimi prevozi. Danes poklicni komik je šele nekje pri petintridesetih letih vedel, da je to – to.