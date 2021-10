Ana Roš: Nikoli nisem zares spregovorila o razhajanju z Valterjem

V nadaljevanju preberite:

Malo ljudi je sposobnih tako brutalne odkritosti kot Ana Roš, edina slovenska šefinja kuhinje, ki je v samem vrhu, v resnični svetovni eliti tega poklica. Tak način se pri vseh ljudeh niti ne obnese, zato je verjetno prav toliko tistih, ki organsko ne prenesejo tega, kar predstavlja, kot tistih, ki cenijo njene vrline, na prvem mestu sta to garaštvo in popolna predanost. Vse, kar ima, je zasluženo, to je dejstvo. So pa tudi stvari, ki jih nima, in prav zdaj se heca, kako se boji, da se bo po tem pogovoru otepala poplave vabil na zmenke ...