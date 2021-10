Ana Vezovišek: Vzgoja o denarju se začne s prvim obiskom trgovine

V članku preberite:

Kdaj naj dam otroku prvo žepnino, kdaj naj ga začnem učiti o denarju, kako naj mu pri nakupovanju rečem ne, je denar primerno darilo … To je le nekaj vprašanj, ki si jih zastav­ljajo starši, medtem ko otroci odraščajo, njihove želje pa so vse večje. Nova knjiga Ane Vezovišek, finančne mentorice, specialistke za financiranje in osebni proračun, ponuja marsikateri odgovor na te zagate.