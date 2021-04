Andrej Pešec: Mehko srce in oster razum

V nadaljevanju še preberite:



Reševanje sveta se začne pri odnosu do sebe in drugih ljudi, s katerimi si v neposrednem stiku. Tega se zasebno in v svojem poklicu zelo dobro zaveda univerzitetni diplomirani politolog mednarodnih odnosov in motivacijski trener Andrej Pešec. Petintridesetletni Sevničan in avtor dveh priročnikov zadnjih devet let predano raziskuje celostno psihologijo na podlagi večnih starodavnih modrosti. V tem obdobju redno prireja predavanja na družbenih omrežjih. Najboljši psihološki test je poskušati zaznati človekova prepričanja, poudarja ter razloži, kako nam v praksi pri tem pomaga znanje iz Bhagavad-gite o treh gunah. Ob tem poda slikovit primer: »Saj veste, če nekdo sledi načelu 'uzmi sve što ti život pruža, danas si cvet, sutra si uvela ruža', s takšnim človekom ni pametno imeti kaj dosti opravka.«