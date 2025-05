Vse predsednikove diagnoze

V nadaljevanju preberite:

Nekdanji predsednik Združenih držav Amerike Joe Biden je karierni politik. Več kot 35 let je bil član senata, v letih od 2009 do 2017 podpredsednik države, od leta 2021 do januarja letos pa predsednik ZDA. Z 82 leti je najstarejši živeči ameriški predsednik in je v zasluženem pokoju. Čeprav se včasih zdi, da kaos, ki ga z vladanjem povzroča njegov predhodnik, naslednik in skoraj vrstnik Donald Trump, zasenči skoraj vse drugo dogajanje, je Biden v ZDA še vedno opazna figura.

V torek je izšla že vnaprej razvpita knjiga Original Sin, Izvirni greh, o prikrivanju njegovega zdravstvenega stanja med predsedniškim mandatom. Že pred tem je njegov urad v nedeljo objavil, da so mu diagnosticirali raka prostate. Ali se je oboje zgodilo hkrati le po naključju, je lahko stvar debate, vsekakor pa se ob tem poraja obilo vprašanj, kam pluje sistem vodenja najmočnejše države na svetu.