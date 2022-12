Če nisi bil idealen partner, bodi idealen bivši partner

V nadaljevanju preberite:

Za glasbenega profija se ni zavestno odločil, ampak je v kantavtorstvo – padel, in to pri letih, ko je najbolj znana biblična oseba vstala od mrtvih. Adi Smolar prisega na poštenje, skromnost in prijaznost, je veder, a introvertiran. Na odru ne krepi svojega ega, ampak ljudem daje veselje, pogum, tolažbo, nasvete ... Ne želi si biti popredalčkan kot veseljak, zaveda se tako lepote kot neizmernega gorja, ki nas obdajata. Je sočuten do šibkih, sovraštva ne razume in zdi se, da je v svetu naše popularne muzike neprilagojen, če ne malček nor. Med božičem in skokom v novo leto 63-letnega Slovenjgrajčana Adija Smolarja ne boste videli na odru, kot nikoli ne na festivalih ne v videih.