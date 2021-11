Dolgočasnost je najhujša bolezen na svetu

V nadaljevanju preberite:

Zgodnja 90. leta prejšnjega stoletja so bila čas, ko je bila angleška rock skupina Queen spet med največjimi atrakcijami rocka. Sicer že leta niso koncertirali, so pa na začetku leta 1991 izdali album Innuendo, ki velja za enega njihovih najboljših, in konec oktobra drugo kompilacijo največjih uspešnic, Greatest Hits II. Ljubitelji so bili na trnih, ali bo ena največjih rock atrakcij spet stopila na oder, a kmalu je bilo sanj konec. Že slab mesec po izidu albuma največjih hitov, ki so ga do danes prodali v več kot 25 milijonih izvodov, je 24. novembra odjeknila vest, da je umrl frontman, pevec in avtor ali soavtor večine njihovih skladb Freddie Mercury, ena največjih rock ikon.

Marsikateri ljubitelj rocka, verjetno pa vsi ljubitelji skupine Queen, si bodo zapomnili, kje in kako so slišali, da je umrl njihov frontman. Tako kot marsikdo ve, kje je bil in kaj je počel, ko je slišal, da so ubili Johna F. Kennedyja, ali ko so teroristi z letaloma napadli newyorški Svetovni trgovinski center. Nekateri dogodki pustijo pečat. Mercuryjeva smrt ga gotovo je.