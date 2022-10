Družina je za vse življenje

V nadaljevanju preberite:

Lora Klinc in Primož Roglič sta skupaj ustvarila eno najbolj navdušujočih zgodb v svetovni, ne le slovenski športni zgodovini. Ko sta se spoznala, je bil on smučarski skakalec, ona je prisegala na tek na smučeh. Dobro desetletje pozneje imata družino, ki bo kmalu dobila novega, četrtega člana. S Kisovčanom, ki danes praz­nuje 33. rojstni dan in je medtem postal eden najboljših kolesarjev na svetu, in njegovo ženo, ki ga v vsem podpira, smo se pogovarjali o vrhunskem športu, zmagah in porazih ter prihodnosti.