Edith Piaf, ženska, ki ni ničesar obžalovala

Kljub velikanskemu uspehu, ki ga je s pesmimi, kot so La vie en rose, L’Accordeoniste, Je ne regrette rien in Millord, v svoji mali črni oblekici žela, kjerkoli se je pojavila, je po smrti možu zapustila le ogromne dolgove. Kolesarski šampion in eden njenih številnih ljubimcev Louis Gérardin je nekoč dejal, da je 48 ur, preživetih z njo, napornejših od dirke Tour de France, Sacha Guitry pa je o njej zapisal: »Njeno življenje je bilo tako žalostno, skoraj preveč lepo, da bi bilo resnično.« Velika Edith Piaf bi danes praznovala 105. rojstni dan, a se je njena življenjska pot sklenila že davnega leta 1963, ko ji je bilo komaj 47 let.