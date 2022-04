Jurij Souček in Milena Morača: Vedno sva bila upornika

V članku preberite:

Legendarnemu igralcu Juriju Součku se ljudje še danes zahvaljujejo, ker jim je s svojimi intepretacijami risank polepšal mladost, on pa ne skriva, da mu to godi in da ga strast do igre še vedno drži. Močna je, tako kot zakon s sopranistko Mileno Morača, nekdanjo primadono ljubljanske Opere, s katero sta si predana že mnogo desetletij. »Oba sva močni osebnosti in seveda se krešejo iskre, a v glavnem zaradi traparij,« pravi Souček. Tik pred njegovim 93. rojstnim dnevom smo ju obiskali na njunem domu in med drugim izvedeli, da je avtobiografija priljubljenega igralca, ki pa je bil vedno tudi zelo samosvoj, že skoraj končana.