Kako prisiliti ljudi, da si nadenejo uniformo

V Ukrajini je beseda leta postala mobilizacija. Tik pred novoletnimi prazniki je s prvega mesta izrinila protiofenzivo. Premirja, miru ali česarkoli podobno optimističnega ni na obzorju in vojaški vrh predlaga vpoklic pol milijona ljudi. Tako je na tiskovni konferenci konec leta povedal Volodimir Zelenski. Mi nismo postavili zahtev s takšnimi številkami, ga je demantiral Valerij Zalužni, zelo priljubljeni vrhovni poveljnik oboroženih sil. Da je nova mobilizacija eksistencialna nuja, se strinjajo vsi, toda nihče noče sprejeti odgovornosti, ki jo prinaša pošiljanje mladeničev na fronto.

To je dobra novica za Kremelj, ki veliko stavi ravno na izčrpavanje sovražnika in čaka na razdor v njegovih vrstah. Na prvi pogled si velika Rusija, kjer vsi ponižno veslajo v isto smer, to lahko privošči, toda v resnici ima Vladimir Putin isto težavo kot njegov ukrajinski kolega. Pošiljanje mladeničev v smrt je tudi v avtoritarni Rusiji sila občutljiva zadeva. Koliko mrtvih in pohabljenih lahko narod še prenese? Kako prepričati ali prisiliti ljudi, da si nadenejo uniformo? Mobilizacija ni samo vojaško, temveč tudi politično vprašanje, in to na obeh straneh fronte.