Koliko madežev lahko izbriše fotošop

Prva fotografija po dveh mesecih in pol, odkar je prestala nedefinirano operacijo trebušne votline, naj bi podanike prepričala, da je s soprogo britanskega prestolonaslednika Williama vse v redu. Ko so fotografijo nasmejane princese Catherine, obdane s svojimi tremi otroki, tiskovne agencije začele druga za drugo zavračati, ker je bila preveč spremenjena, da bi ustrezala njihovim novinarskim standardom, so se začela vrstiti ugibanja, kaj se v resnici dogaja za zaprtimi vrati palače.