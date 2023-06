Ksenija Benedetti: To je bila najstrašnejša izkušnja v življenju

V nadaljevanju preberite:

Ta teden pride na police knjigarn Hiša sozvočja. Najnovejša knjiga muzikologinje, dolgoletne šefinje državnega protokola, strokovnjakinje za komuniciranje in vodje Akademije za poslovni protokol, s podnaslovom Avtobiografski intervju s 75 sopotnicami in sopotniki, se prebere na dušek. V njej namreč odkrito in brez dlake na jeziku odgovarja na vprašanja, ki jih je zastavilo 74 znanih Slovenk in Slovencev in eden, ki je ostal anonimen.

Spraševalci se niso zadrževali, ona tudi ne, in čeprav v današnjem intervjuju pravi, da ne gre za striptiz do golega, boste o Kseniji Benedetti po branju vedeli precej več, kot ste vedeli doslej. Odkrito je spregovorila o družini in pokrajini, ki jo je oblikovala, o prvih in o velikih ljubeznih, o strahovih, hrepenenjih in divji mladosti, o hinavščini v visoki politiki, soprogu Borisu in družini Cavazza, o odhodu očeta in najboljšega prijatelja ter nesreči, ki je skoraj spremenila vse.