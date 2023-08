Lastništvo ne pomeni, da lahko narediš, kar hočeš

V nadaljevanju preberite:

Tako kot vsak narod ima tudi slovenski umetniška dela, na katera so njegovi pripadniki močno navezani. Eno takšnih je gotovo Kofetarica Ivane Kobilca. Slika je razstavljena v Narodni galeriji v Ljubljani, a ta ni njena lastnica. Pred drugo svetovno vojno je bila namreč na gradu Strmol na Gorenjskem in tako kot grad v lasti ljubljanskega podjetnika Rada Hribarja. Grad so skupaj z opremo po drugi svetovni vojni nacionalizirali, leta 2004 pa ga z denacionalizacijo vrnili Hribarjevim dedičem. Kofetarica, ki so jo v 70. letih z gradu preselili v Narodno galerijo, je takrat postala last nečaka Rada Hribarja Petra, vendar je Peter Hribar nima v posesti in torej nima pravice prosto razpolagati z njo.

Pogledali smo tudi, kako je z lastništvom znanih umetnin v tujini. Natančneje, kako je z lastništvom dveh izmed najbolj znanih slik na svetu, Mone Lize Leonarda da Vincija in Guernice Pabla Piccasa.