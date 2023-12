Mačke si drznejo živeti, kot bi radi živeli ljudje

V nadaljevanju preberite:

» ... V določenih trenutkih pa se lahko v nekakšnem skorajda nadnaravnem procesu njihova običajna trivialnost spremeni v nekaj tako čudežnega in čudovitega, da ne sme niti en mačji poznavalec njihove vrste zamuditi nobene priložnosti, ko se zazdi, da bo prišlo do te preobrazbe.« Tako o ljudeh okoli sebe presoja mačka iz satirične novele Jaz sem mačka japonskega pisatelja Nacumeja Sosekija iz leta 1905, ki nima imena in ne ve, kje je bila rojena.