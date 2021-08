Mama Luke Dončića Mirjam Poterbin: Slovenija, glave gor! Naši fantje so vrhunski

V nadaljevanju preberite:

Želela sem si, da bi bilo filmsko. Da bi ob intervjuju, za katerega sva bili dogovorjeni tik po polfinalni tekmi med Francijo in Slovenijo, nazdravili s šampanjcem, a se je obrnilo drugače, in to za pičlo eno točko.

Mama največjega košarkarskega zvezdnika, ki se je kdaj rodil pod Alpami, mi je že pri vratih rekla: »Lažje bi bilo, če bi izgubili za dvajset točk. Takole izgubiti se mi zdi najhuje.«

A danes je pred našimi fanti še ena tekma, vse preradi pa pozabljamo, sva se strinjali, da je to, da je Slovenija med najboljšimi štirimi ekipami Olimpa, izjemen, skoraj neverjeten dosežek. In ne pozabimo, naš najboljši igralec ima komaj 22 let, Mirjam pa ne dvomi, da bo v naši izbrani vrsti tudi čez tri leta, na olimpijskih igrah v Parizu. Čeprav smo v minulih tednih živeli košarkarske sanje, lahko torej mirno rečemo, da najboljše šele prihaja.