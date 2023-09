Menedžer namesto voditelja, investicijski bankir namesto politika

V nadaljevanju preberite:

Konec prihodnjega leta Britance čakajo parlamentarne volitve. Natančen datum še ni znan, glavno vprašanje pa je, ali se bodo morali konservativci po trinajstih letih posloviti od oblasti ali se bo Rishiju Sunaku uspelo obdržati na položaju predsednika vlade. Politični analitiki menijo, da mu za veliki met manjka karizme, pretkanosti in vodstvenih sposobnosti.

Kot v FT pišeta George Parker in Lucy Fisher, je Sunak samo v zadnjem mesecu, ko je hotel izpostaviti pomembnost dogovora o znanstvenem sodelovanju z EU in trgovinskega dogovora z Indijo, »utonil v dogodkih, ki simbolizirajo propadajočo administracijo. Šole so zapirali, da razpadajoči betonski stropi ne bi padali po glavah učencev, počitnice so bile uničene, ko je kolapsiral sistem za nadzor prometa, zapornik, obtožen terorizma, pa je iz zapora s premalo zaposlenimi pobegnil, privezan na podvozje tovornjaka.«