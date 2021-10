Mirjam Korbar: V 21. stoletju ne moremo nazaj v kameno dobo

V članku preberite:

»Kot igralec poskušaš razumeti vsako vlogo, vsakega človeka. A priznam, da bi anticepilca v tem trenutku še težko igrala, ker ga je treba razumeti in zagovarjati,« pravi po tragični osebni izkušnji igralka Mirjam Korbar. Igra ji je zlezla pod kožo že v gimnaziji, še preden se je tega dobro zavedela, in čeprav številke niso najpomembnejše, povedo veliko: oktobra bo minilo že 34 let, odkar je – Mariborčanka – postala članica Mestnega gledališča ljubljanskega, odigrala je več kot 70 gledaliških vlog in nastopila v 15 filmih. Pred dvema letoma je dobila stanovsko nagrado Duše Počkaj, »a največja nagrada je to, da lahko še naprej delaš«. Priložnosti ji ne manjka, prav zdaj nastopa tudi v sveži predstavi Zimska poroka.