Most številnih simbolov in kitajskih sporočil

Med besedami, ki jih na Kitajskem največkrat uporabijo, je beseda most. Najdemo ga v številnih prispodobah. Most med tradicijo in modernostjo. Most med Kitajsko in globalnim jugom. Most med Vzhodom in Zahodom. In vse to je most med Hongkongom, Zhuhaijem in Macaom.

Največji čezmorski most na svetu meri 55 kilometrov. Vmes ima še 6,7 kilometra dolg in skoraj petdeset metrov globok predor, da lahko po Biserni reki do številnih pristanišč plujejo tudi ladje. Povezuje kitajsko mesto Zhuhai z dvema avtonomnima conama Hongkong in Macao, nad njim pa ves čas letajo letala, ki vzletajo in pristajajo na hongkonškem letališču.

Čas vožnje od Hongkonga do Macaa se je s prejšnjih štirih ur skrajšal na približno pol ure, a to ne pomeni, da je na mostu kakšna posebna gneča, saj moraš za vožnjo čezenj dobiti posebno dovoljenje.