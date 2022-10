Najbolj nerazumljivi filmski konci vseh časov

Kako pogosto se vam zgodi, da ste v dvomih, kako se je film, ki ste si ga ravnokar ogledali, končal? Ste ga morda dojeli povsem drugače kot kdo iz vaše družbe in kaj se je v resnici zgodilo? Na spletni strani Top10Casinos so glede na najbolj pogosta iskanja v googlu sestavili seznam 20 filmov z najbolj nejasnim koncem. Na njem prevladujejo ameriški režiserji, »zmagovalec« pa je Christopher Nolan. Objavljamo prvih deset.

1. Zlovešči otok (Shutter Island), režija Martin Scorsese

Detektivski film iz leta 2010 z bleščečo igralsko zasedbo se je uvrstil na vrh lestvice filmov, ki pustijo v dvomu največ gledalcev. Napeta psihološka zgodba se dogaja leta 1954 na otoku Shutter, kjer stoji dobro zavarovana psihiatrična bolnišnica. Ko iz nje izgine večkratna morilka, na otok pripotujeta zvezni šerif Teddy Daniels (Leo­nardo DiCaprio) in njegov partner (Mark Ruffalo). Znajdeta se med radovednimi psihiatri in nevarnimi psihopati, Teddy pa se začne kmalu spraševati, ali bo sploh prišel živ od tam.

V filmu Zlovešči otok se zvezni šerif, igra ga Leonardo DiCaprio, znajde v družbi psihiatrov in psihopatov. FOTO: arhiv filma

2. Tenet, r. Christopher Nolan

Leta 2020 so akcijski znanstvenofantastični film Tenet napovedovali kot najbolj prestižno kinematografsko izkušnjo desetletja in sploh enega najdražjih filmov v zgodovini. Režiser je poudaril povezavo z njegovim filmom Izvor (Inception), uspešnico izpred desetih let. Menda je zgodba o junaku, ki se, vpleten v vohunske mreže, bori za preživetje celotnega sveta, tako zapletena, da je niti igralci niso razumeli v celoti. V naslovni vlogi nastopa John David Washington, ob njem še Robert Pattinson in Elizabeth Debicki.

Film Tenet sodi med najdražje v zgodovini. FOTO: arhiv filma

3. Ameriški psiho (American Psycho), r. Mary Harron

Film, ki je nastal po razvpitem istoimenskem romanu Breta Eastona Ellisa, je po številnih zapletih premiero doživel leta 2000. Glavni junak, igra ga Christian Bale, je Patrick Bateman, uspešni in privlačni poslovnež, ki uživa v razkoš­nem življenju. Ker svojih psihopatskih nagnjenj ne more nadzorovati, se prepusti nasilju in izvede več okrutnih umorov, za katere pa se nihče ne zmeni. Medtem ko je film prejel mešane ocene, je bil Bale za svojo interpretacijo lika deležen številnih pohval.

Christian Bale se je v Ameriškem psihu izvrstno prelevil v psihopata. FOTO: arhiv filma

4. Solsticij (Midsommar), r. Ari Aster

Zgodba o mladem ameriškem študentskem paru, ki se odpravi na festival poletnega solsticija na švedsko podeželje, se sprva zdi idilično potovanje k prepro­stim ljudem, ki živijo v sozvočju z naravo. Morda se bosta tam Dani, ki je doživela družinsko tragedijo, in Christian lahko spet bolj povezala. Že kmalu pa se izkaže, da je idila le navidezna, dogajanje postaja vse bolj bizarno in nasilno, vse pa je povezano s poganskim kultom. V sklep­nem dejanju film doseže apokaliptično transcendenco, so zapisali kritiki.

Idilične podobe v filmu Solsticij kmalu izpodrine temačno dogajanje. FOTO: arhiv filma

5. Izvor (Inception), r. Christopher Nolan

Že omenjeni režiser Christopher Nolan se v akcijskem znanstvenofantastičnem filmu Izvor poigrava s sanjami in nezavednim, napeta zgodba pa se odvija po vsej zemeljski obli. Ob sebi je zbral odlično igralsko zasedbo z Leonardom DiCapriem na čelu. Njegov junak Dom Cobb je izurjen tat, ki ga najbolj odlikuje nevarna umetnost izvabljanja misli. Med sanjami, ko je um najbolj ranljiv, iz nezavednega krade pomembne skrivnosti. Gre za redko sposobnost, zato je Cobb nadvse iskan igralec v svetu korporativnega vohunstva, hkrati pa je mednarodni ubežnik, ki je izgubil vse, kar mu je bilo blizu.

Izvor se poigrava s sanjami in človeškimi skrivnostmi. FOTO: arhiv filma

6. The Platform, r. Galder Gaztelu-Urrutia

Španski film z originalnim naslovom El hoyo (po špansko luknja) je sociološka znanstvenofantastična grozljivka. Gre za prvi celovečerec baskovskega režiserja, ki je dotlej snemal predvsem kratke filme in reklame. Zgodba se dogaja v orjaškem stolpu, »vertikalnem centru za samoupravljanje«, ki je organiziran tako, da njegove stanovalce vsak mesec prerazporedijo v druga nadstropja. Hrano prejemajo prek platforme, ki tistim na vrhu omogoča, da se do sitega najejo, tisti spodaj pa dobijo le ostanke, kar sproža hudo nezadovoljstvo.

Moreče vzdušje in boj za preživetje zaznamujeta film The Platform. FOTO: arhiv filma

7. Donnie Darko, r. Richard Kelly

Psihološki triler o občutljivem najst­niku iz predmestja, ki ima vse mogoče težave, z domačimi, sam s sabo, s sošolci, pri učenju. Trpi za paranoid­no shizofrenijo, in ko nekega dne neha uživati zdravila, se mu prikaže orjaški zajec, ki mu napove, da bo v manj kot mesecu dni konec sveta. Kar se sprva zdi kot črna komedija, prestopi v druge dimenzije. V glavni vlogi nastopa Jake Gyllenhaal, v filmu pa igrajo tudi Drew Barrymore, Maggie Gyllenhaal in Patrick Swayze.

Najstniške težave v filmu Donnie Darko dobijo nove razsežnosti. FOTO: arhiv filma

8. Podedovano zlo (Hereditary), r. Ari Aster

Film iz leta 2018 ponuja »vznemirjajoč pogled na demone, ki smo jih morda nasledili od svojih staršev«. Ko umre skrivnostna Ellen Graham, začne družina njene hčerke Annie (Toni Collette) odkrivati srhljive skrivnosti o svojem poreklu. Film o ljudeh, ki bi se radi izognili podedovani zlovešči usodi, a jih demoni ne spustijo iz rok, so takoj po projekciji na festivalu Sundance označili za uspešnico leta, nekateri so v njem videli naslednika kultne srhljivke Izganjalec hudiča. Gre za režijski prvenec že zgoraj omenjenega Arija Aristerja, ki se je že v kratkih filmih ukvarjal z disfunkcionalno družino, ta pa je v ospredju tudi v njegovem prvem celovečercu.

Ali sploh lahko uidemo demonom iz preteklosti, se sprašuje družina v filmu Podedovano zlo. FOTO: arhiv filma

9. Ni prostora za starce (No Country for Old Man), r. Joel in Ethan Coen

Film Ni prostora za starce odlikujejo uspešni režiserski dvojec, odlična igralska zasedba in srhljivo napeta filmska zgodba, ki je nastala na podlagi istoimenskega romana Cormaca McCarthyja. Pripoveduje o človeškem pohlepu, ki vodi v nasilje, in se že začne z množico trupel. Komajda prepoznavni Javier Bardem (na fotografiji) je v vlogi hladnokrvnega plačanega morilca nepozaben, a tudi igra drugih, Tommyja Lee Jonesa, Josha Brolina in Woodyja Harrelsona, je vrhunska, konec pa za mnoge ne povsem razumljiv.

Srhljivi in komaj prepoznavni Javier Bardem je eden od adutov filma Ni prostora za starce. FOTO: arhiv filma

10. Nočne živali (Nocturnal Animals), r. Tom Ford

Priznani modni oblikovalec Tom Ford se odlično znajde tudi v filmski umetnosti. Leta 2016 je na 73. Beneškem filmskem festivalu predstavil svoj drugi film Nočne živali in zanj prejel veliko nagrado žirije. Kritiki so ga predstavili kot tesnoben romantični film, ki raziskuje tanko linijo med ljubeznijo in krutostjo, med maščevanjem in odrešitvijo. V glavnih vlogah sta kot nekdanja zakonca odlična Amy Adams (na fotografiji) in Jake Gyllenhaal.