Ne dovolimo, da gre desetletje truda in dela v nič

Alma in Lior Kochavy sta dobrojedca, celo spoznala sta se ob hrani v indijski Goi. Ker Alma rada kuha, Lior pa se za štedilnikom ne znajde, je imel, ko je nekaj tednov ostal sam doma, hudo krizo. Še dobro, ker se je iz stiske lačnega človeka rodila ideja za kuhinjo na svežem zraku, kjer lahko najdeš vse najboljše, kar ponuja slovenska gastronomija. Zadeva je danes znana daleč prek naših meja. Alma in Lior sta vmes družino povečala za dva mala kuharja in postala odlična promotorja slovenske kulinarike, njun »tretji otrok«, Odprta kuhna na Pogačarjevem trgu v Ljubljani, pa svojevrstna turistična atrakcija, ki jo je sloviti Guardian uvrstil med 21 stvari, ki jih v 2021 ne smete zamuditi.