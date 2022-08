Obstaja nevarnost, da se nam bo zgodil bumerang

V nadaljevanju preberite:

Je najboljša slovenska poznavalka vin, someljejka, ki jo cenijo tudi daleč zunaj naših meja, nekdanja gostinka in že nekaj let direktorica Gault&Millau Slovenija, ki izdaja znameniti rumeni gastronomski vodnik. Prava sogovornica torej o razmerah v slovenskem gostinstvu, v času, ko se gostinci pritožujejo, da ne morejo dobiti ustreznega kadra, gostje pa se čudijo nad cenami v restavracijah, ki so poletele v nebo. Mira Šemić je prepričana, da za takšen dvig cen ni nobenega razloga, saj se stojnice na tržnicah šibijo od hrane, tudi meso ni toliko dražje, kot je bilo pred letom dni.