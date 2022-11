Očetovska vloga me je zelo spremenila

V nadaljevanju preberite:

Igralec Rok Vihar je nepogrešljiv člen nadaljevank, kot so bile Pod eno streho v začetku milenija, Ena žlahta štorija leta 2015, nato Reka ljubezni in najbolj aktualna V imenu ljudstva. Iz okolice Bovca, kjer veliko časa preživi s svojo srčno izvoljenko in dvema nemškima kratkodlakima ptičarkama, se je pripeljal na intervju v očarljivo ljubljansko kavarno Union. Med pogovorom o njegovem delu, poslanstvu in zasebnosti nam je med drugim zaupal svoj preprost recept za žganje, ki ima zdravilno moč.