Oskar ve, da je mama novinarka, ne ve pa, da poroča iz vojne

Že več kot dve desetletji poroča iz krajev, kjer umirata človečnost in upanje. Z Bližnjega vzhoda se je kot vojna dopis­nica prvič oglasila pri rosnih 21 letih, zadnje tedne pa smo jo spremljali precej bliže domu, v Ukrajini. Morda me zaradi dela, ki ga opravlja, vedno ko se srečava, preseneti, kako vesel človek je Karmen v resnici. Tokrat sva se morali zadovoljiti s spletno povezavo, ker je po koncu oglašanja iz Ukrajine odpotovala domov. Njen dom je trenutno v Dubaju, čeprav ne izključuje možnosti, da se bodo z možem, danskim novinarjem in snemalcem Gunnarjem Willumom, in šestletnim sinom kmalu spet selili.