Pet porazov desnice v slabem letu in pol

V nadaljevanju preberite:

Prejšnjo nedeljo zvečer se je pokazalo, da ima vlada Roberta Goloba še vedno visoko podporo. Na trojnem referendumu, o zakonih o Radioteleviziji Slovenija, o dolgotrajni oskrbi in o vladi, so volivci ob za referendume visoki udeležbi potrdili vladne predloge. A bolj kot izid sam po sebi je bilo za slovenski politični ring pomenljivo, da je politični spekter desno od sredine doživel peti poraz v manj kot letu in pol.