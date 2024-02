Podobe posebnega prijateljstva

V nadaljevanju preberite:

Tjaša in Špela sta se spoznali v bolniški sobi onkološkega inštituta, prva stara 25, druga 26 let, obe z diagnozo limfom. V nepredstavljivo težki situaciji je bilo lažje, ker sta imeli druga drugo. Bolezen je zdaj preteklost, prijateljstvo je ostalo in fotografinja Hannah Koselj Marušič ga je ujela v objektiv. Razstavo Razcepljene konice si lahko do 2. marca ogledate v Layerjevi hiši v Kranju, samozavestne mlade ženske pa z njo razbijajo tabuje in opogumljajo tiste, ki se z boleznijo še borijo.