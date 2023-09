Poklic za vse življenje je stvar preteklosti

V članku preberite:

Slovenija se iz dneva v dan bolj zaveda, kako akutno ji primanjkuje delovne sile v številnih dejavnostih. Pomanjkanje je občutiti na različnih področjih, od izobraževanja, zdravstva, socialnovarstvene nege, informacijskih tehnologij, gostinstva in turizma do gradbeništva. Težave niso nove, so pa vse bolj občutne. Še bolj jih je razgalil čas po pandemiji.