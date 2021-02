Pošast našega časa

V nadaljevanju preberite: »Strah me je, ker se ti ničesar ne bojiš!« pravi oče mali A-Ting v filmu Nian kitajsko-ameriške režiserke Lulu Wang. V dvanajstih minutah, kolikor traja film, posnet z iphonom 12 pro max, se zvrsti nekaj zgodb, prepletenih z nešteto otroškimi zakaji, s katerimi A-Ting odkriva svet okoli sebe, srka vase čarobnost gozda, v katerem živi, in dokazuje, da je pošast, ki se je vsi bojijo bolj kot česarkoli drugega, pravzaprav dobro in lepo bitje, željno ljubezni ... in vedno pripravljeno pojesti kakšen rižev kolaček.