»Prepričan sem, da obstaja le eno kuhanje: dobro kuhanje.«

Žensk ni želel videti v kuhinji, pa čeprav se je učil kuhati pri la mère Brazier, Eugénie Brazier, prvi kuharici s tremi Michelinovimi zvezdicami. Bili so drugačni časi in ni ga ubila niti izjava, da ima lepo žensko raje v postelji kot za štedilnikom v restavraciji. »Raje imam ženske, ki dišijo po diorju in chanellu, kot po maščobi,« je izjava, ki mu jo pripisujejo. Paul Bocuse (1926–2018) je bil kuhar, ki je kuharja postavil pred oči javnosti in ga v nasprotju z dotakrat­no tradicijo spremenil v javno osebo. Najprej je seveda za slavno osebnost postavil kar sebe.