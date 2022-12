Razstava leta v Cankarjevem domu

Razstavo, ki bo na ogled vse do petega novembra prihodnje leto in je nastala v sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije, spremlja tudi razkošen katalog Presenetljivo življenje.

Od leve proti desni: bodoči prvi mož Aleš Musar, državni sekretar na ministrstvu za kulturo Matevž Čelik, predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, skorajšnja predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar, direktorica Cankarjevega doma Uršula Cetinski in v. d. direktorja Prirodoslovnega muzeja Miha Jeršek so bili nasmejani ob uspelem odprtju. FOTO: Blaž Samec

Kot je za Delo povedala direktorica Cankarjevega doma Uršula Cetinski, je zanimiva za vse generacije: »To bo pravzaprav tipična družinska razstava, ki se jo bodo lahko pripeljali pogledat ljudje iz vse Slovenije. Po možnosti z vlakom.«

Generalna direktorica Cankarjevega doma Uršula Cetinski se je razveselila direktorice Dela in sosede v Nedelovi sedmerici Nataše Luša. FOTO: Blaž Samec

Pod naslovom V vrtincu sprememb predstavlja pomembne zakonitosti narave in dejstvo, da se vse na svetu spreminja. Že od nastanka se spreminja naš planet, z evolucijo se milijarde let spreminja tudi življenje.

Mnogi so se spraševali, zakaj pred Prirodoslovnim muzejem ni več znamenite ankilozavrinje Anke. Skrb je odveč, Anka je ena glavnih zvezd razstave in jo najdete na novem začasnem naslovu v Galeriji Cankarjevega doma. FOTO: Blaž Samec

Na njej se sprehodite skozi evolucijo Zemlje in življenja, od blizu spoznate značilna naravna okolja (gore, morje, reke, gozd, podzemlje, travnike) ter presenetljive, nenavadne in človeškim očem pogosto skrite spremembe, ki so stalnica v naravi. Ponedeljkovega odprtja so se udeležili številni znani Slovenci in bili nad videnim navdušeni.

Nataša Pirc Musar, ki bo 22. decembra prisegla kot predsednica Slovenije, je ovekovečila najzanimivejše podrobnosti. FOTO: Blaž Samec

Razstavo, ki je bila tudi velik produkcijski zalogaj, je oblikovala arhitektka Sanja Jurca Avci skupaj s sodelavcem Tomažem Budkovičem in grafično oblikovalko Dolores Gerbec, ki ji je pri izvedbi pomagal Edin Alibešter z oblikovalskega oddelka Cankarjevega doma.