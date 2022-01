S Plečnikom na Himalajo in v nebesa

V nadaljevanju preberite:

Danes mineva 150 let od rojstva našega velikega arhitekta Jožeta Plečnika. Ob okrog­lem jubileju sta se zgodovinar dr. Blaž Vurnik in stripar Zoran Smiljanić mojstru poklonila s stripom Plečnik in pika, prednovoletno prodajno uspešnico, ki je pravkar dobila ponatis. V petek so v Plečnikovi hiši na Karunovi ulici v Ljubljani odprli istoimensko razstavo, ki je preplet Zoranove likovne interpretacije in originala, na ogled pa bo vse do 8. maja. Z avtorjema smo prav tam klepetali o njunem že tretjem sodelovanju, predvsem pa o človeku, ki v njunem delu spregovori v prvi osebi.