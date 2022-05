Salzburški genialci v senci genija

V članku preberite:

Salzburg je eno tistih mest, ki se jim ni treba boriti za na­klonjenost turistov. Že dejstvo, da se je v njem rodil in mladostna leta preživel eden največjih glasbenih genijev vseh časov Wolfgang Amadeus Mozart, zadošča, da se vanj vsako leto zgrinjajo množice obiskovalcev. Tudi letos, ko svet po pandemiji še okreva, se tamkajšnjemu turizmu za prihodke ni treba bati. Celo brez gostov z Daljnega vzhoda bo na ulicah slikovitega mesta ob reki Salzach živahno. Morda bo celo bolj prijetno kot pred pojavom virusa, ko je bil turizem na robu zmogljivosti in so potiho že razmišljali, kako bi omejili število enodnevnih obiskovalcev.