Se po 20 letih vračamo v preteklost?

V članku preberite:

Varnostno-politične razmere v Evropi postajajo vse bolj negotove in nekaj doslej nepredstavljivih odločitev, kot je vstop Švedske in Finske v Nato, nakazuje, da živimo v nevarnem času. Evropske države za oboroževanje namenjajo vse več denarja, povečujejo proizvodnjo orožja, ponekod pa razmišljajo tudi o ponovni uvedbi naborniške vojske. Danska je pred nekaj dnevi napovedala, da bo služenje vojaškega roka od leta 2026 obvezno tudi za ženske, trajanje pa se bo za oba spola s štirih podaljšalo na 11 mesecev. Poleg Danske imajo neki model naborništva tudi Litva, Švedska, Norveška, Finska, Latvija, Avstrija, Grčija in Estonija, o vrnitvi modela, ki so ga države ukinjale po koncu hladne vojne, pa razmišljajo tudi v Nemčiji, Franciji, Hrvaški in Srbiji. In Slovenija?