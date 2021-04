Sicilijanca najbolje upodobi Sicilijanec

V nadaljevanju preberite:

Trojna krona igralstva je izraz, ki ga Američani uporabljajo za tiste, ki osvojijo tri najprestižnejše igralske nagrade na oni strani Atlantika: oskarja za film, emmyja za televizijo in tonyja za gledališče. Kljub desettisočim, če ne stotisočim poklicnih igralcev v desetletjih, ki so minila, odkar je trojno krono leta 1953 prva osvojila Helen Hayes, je do danes uspeh ponovilo samo še 14 žensk in devet moških. Vsi so izjemni umetniki igre, a med njimi je gotovo najbolj znan Al Pacino, ki bo v nedeljo dopolnil 81 let.



Zaslovel je z vlogami trdih, pogosto nasilnih mož, gangsterjev ali policistov, čeprav na prvi pogled najbrž ne bi sodil ne med prve ne med druge. Je majhne – ima še dva centimetra manj kot Tom Cruise s 170 centimetri – in drobne postave. Vendar je njegova prezenca pred kamero tako močna, da zlahka potisne v ozadje tudi za glavo višje in dvakrat širše soigralce.