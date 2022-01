Slaba vest naj gre v klet in tam tudi ostane

Zelo dobro živim v svoji koži

Notranja sreča. To je recept za dolgo mladost, nam odgovori voditeljica, urednica na TV Slovenija, novinarka, blogerka, psihologinja Lorella Flego. Videvamo jo na zaslonih, na javnih prireditvah in dogodkih, v oddaji Bleščica, v rumenem tisku in »hitrih« medijih ..., a o njej kljub temu vemo presenetljivo malo. Morda pa je drugačna od prvega vtisa. Drevi skupaj s kolegico in prijateljico Bernardo Žarn vodi 39. Melodije morja in sonca. Zanjo je to najzahtevnejši dogodek v letu, ki mu posveti več tednov priprav.