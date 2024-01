Slovenci, povezovalci skrajne desnice

V članku preberite:

Desetega februarja bodo v sosednji Italiji še enkrat obujali spomine na krvoločne Slovane, ki so njihove rojake ob koncu druge svetovne vojne metali v kraška brezna, pa ne zato, ker bi komu kaj žalega storili, ampak samo zato, ker so bili Italijani. Italijane, ki so od nekdaj živeli na svoji domači zemlji na vzhodni strani Jadrana, so izgnali. O taki skupni različici zgodovine sta se desnica in levica v Italiji po padcu berlinskega zidu dogovorili zato, da se o preteklosti in njenih stranpoteh levi in desni ne bi mlatili med seboj. Še zdaj sta usklajeni, vendar samo o fojbah.