Stvari se premikajo počasi. Še vedno nas je zelo malo

Sredi decembra se je naša najboljša restavracija, Hiša Franko, ponašala s kar petimi Michelinovimi zvezdicami. Ana Roš je v svoji kuhinji v Starem selu pri Kobaridu namreč gostila prijateljici, zvezdniški chefinji iz Italije Chiaro Pavan in Karime López. Tri izjemne mojstrice so pripravile ekskluzivni degustacijski meni, pred generalko in premiero »šestročne« večerje pa so si vzele čas za pogovor za naš časopis.

Ane Roš na južni strani Alp, pa tudi širše, že dolgo ni treba posebej predstavljati. Zgodba o kuharski samoukinji, ki je letos osvojila tretjo Michelinovo zvezdico, je filmska. Chiara Pavan skupaj s partnerjem Francescom Bruttom vodi restavracijo Venissa v beneški laguni, ki se ponaša z Michelinovo zvezdico in zeleno, trajnostno zvezdico. Mehičanka Karime López ustvarja v Gucci Osterii v Firencah z eno zvezdico, vodenje restavracije pa ji je zaupal sloviti kuharski mojster iz Modene Massimo Bottura.