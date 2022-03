Svobodna po dolgih šestih letih

»Pomen, ki ga ima svoboda, ne bo nikoli popoln, dokler ne bomo vsi, nepravično pridržani v Iranu, spet skupaj z družinami,« je ta teden, v prvem javnem nastopu, odkar so jo nekaj dni prej kot po šestih letih končno le pustili iz Irana, dejala britanska humanitarna delavka iranskih korenin Nazanin Zaghari-Ratcliffe. V Londonu je lahko svobodno objela zdaj osemletno hčer Gabriello in moža Richarda Ratcliffa. Mož ji je dolga leta zvesto stal ob strani in vodil prizadevanja, da bi jo rešili iz krempljev okorelega verskega režima islamske duhovščine v Iranu.

»To bi se moralo zgoditi pred šestimi leti, ker mi potem ne bi bilo treba biti šest let v zaporu,« je nadaljevala 43-letna Zaghari-Ratcliffova. Opisala se je kot kmeta v šapah dveh držav, ujetega v širši spor, s katerim nima nič. Verjetno res ne, vendar gremo po vrsti.