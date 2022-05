Taka hiša ne preživi brez familije, pa da ga ...

V nadaljevanju preberite:

Začelo se je s časi brez vode, stranišča, za silo elektrike, z dojenčkom do sodobja, ko imajo gostje, na najbolj obiskane dni se jih na vrhu zbere med dva in tri tisoč, na pladnju tudi vegansko hrano in proteine. Večina, pravita zakonca Joži in Miha Ledinek, ki sta vodenje gostilne pred ducat leti predala mlajši hčeri Nuši, pride na Šmarno po zdravje, struktura sopihajočih pa bi utegnila zanimati predvsem samske moške z vsaj osnovno fizično pripravljenostjo.