Tista, ki jo čakamo zaman

Zadnji del priljubljene humoristične serije Prijatelji si je 6. maja 2004 v ZDA ogledalo kar 52,5 milijona gledalcev. Sedemnajst let pozneje se Ross, Rachel, Monica, Chandler, Phoebe in Joey 27. maja vračajo na male zas­lone. Takrat bodo namreč predvajali posebno epizodo serije, The Reunion. Po poročanju revije Vanity Fair so zvezdniki zanjo prejeli honorar v višini 2,3 milijona evrov vsak.