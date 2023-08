Tisto, kar je v življenju lahko, je kratkotrajno

V nadaljevanju preberite:

Prevodi celotnih zbirk Yolande Castaño so izšli v angleščini, italijanščini, francoščini, makedonščini, srbščini, armenščini in slovenščini. Prejemnica številnih nagrad, ki združuje poezijo z glasbo, vizualnimi umetnostmi, videom, arhitekturo, plesom in marsičim drugim, je letošnja kuratorka festivala Dnevi poezije in vina, ki bo potekal od 21. do 26. avgusta na Ptuju. »Še posebno se veselim, da bom lahko predstavila tudi nekaj svojih čisto novih izvirnih pesmi, ki bodo luč sveta prej ugledale v slovenskem prevodu kot v španskem!« pravi.