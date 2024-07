Tožilka kot protistrup za obsojenca

V nadaljevanju preberite:

Da ne bo kandidiral na predsedniških volitvah, bo pa do januarske predaje poslov nasledniku opravljal službo, je aktualni predsednik ZDA Joe Biden napovedal prejšnjo nedeljo, odločitev pa v televizijskem nagovoru ljudstvu obrazložil v sredo. S tem so se končala večmesečna ugibanja o njegovih načrtih in v zadnjem času celo odkriti pozivi njegovih podpornikov, naj se odpove nastopu na volitvah 5. novembra.

Bidnova odločitev je po eni strani presenetljiva, saj trdi, da je bil še v soboto zvečer prepričan, da bo kandidiral, do nedeljskega popoldneva pa si je premislil. Po drugi strani pa je bilo mogoče 81-letnikov odhod zaradi v zadnjem času vse bolj očitnega upadanja mentalnih in tudi fizičnih sposobnosti pričakovati. Kmalu po oznanilu, da ne bo kandidiral, je kot kandidatko demokratov na volitvah 5. novembra podprl svojo podpredsednico Kamalo Harris.

